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Haan: “Her türlü katkıyı yapmaya hazırım”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yıllarca Kuzey Kıbrıs’a ambargolar uygulandığını belirterek, Kıbrıslı Türklerin bunu hak etmediğini vurguladı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:38
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Haan: “Her türlü katkıyı yapmaya hazırım”

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Hollanda Parlamentosu üyesi Liane den Haan ile gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

ATAOĞLU: “KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİ YAPALIM”

Bakan Ataoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yıllarca Kuzey Kıbrıs’a ambargolar uygulandığını ve bu durumu Kıbrıslı Türklerin hak etmediğini belirtti.

Ülke turizminin pandemiden dolayı etkilendiğini anlatan Ataoğlu, diğer ülkelere nazaran pandemi sürecinin Kuzey Kıbrıs’ta daha iyi yönetildiğini ifade etti.

Turizmin daha fazla canlanabilmesi için ne tür projelere ihtiyaç duyulduğunu aktaran Ataoğlu, yapılacak olan büyük organizasyonlarda Liane den Haan’ın desteği ile ülke turizmine katkı sağlanabileceğini vurguladı.

Bakan Ataoğlu, Hollanda ve KKTC arasında iş birliği gruplarının oluşturulmasını önerirken, iki grubun karşılıklı istişare ve çalışması ile ortak projelere imza atılabileceğini söyledi.

HAAN: “HER TÜRLÜ KATKIYI YAPMAYA HAZIRIM”

Haan da görüşmede yaptığı konuşmada, her yıl Kuzey Kıbrıs’a geldiğini, burasını kendi evi olarak gördüğünü ve burada çok mutlu olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın yemeklerini ve buradaki misafirperverliği çok beğendiğini anlatan Haan, Kuzey Kıbrıs turizmi için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Özelikle gençlerin ve iş insanlarının Kuzey’e yönelmesi adına bir takım çalışmalar yürütebileceğini söyleyen Haan, oluşturulacak işbirliği grubu içerisinde destek verme arzusunda olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 16.08.2021 13:40
Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluLiane Den Haan
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