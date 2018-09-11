Haberler anında cebinizde

Kuzey Kıbrıs Turkcell, sıcak ve yoğun gündemin takip edilebileceği, haberlerin anında öğrenilebileceği “Haber Paketleri”ni hatırlattı.



Kuzey Kıbrıs Turkcell bilgiye en hızlı erişimin sağlanabileceği ve müşterinin haberleri anında öğrenebileceği “Haber Paketleri”ni hatırlatarak konuyla ilgili bilgi aktardı. Aktarılan bilgide güncel, doğru ve bir o kadar hızlı haberin önemli olduğu günümüzde, dijital medyanın gelişmesiyle birlikte bilginin anında cebimize geldiğinden de bahsedildi.



Güncel bilgiye hızlı erişim



Kuzey Kıbrıs Turkcell “Haber Paketleri” ile müşterilerine sundukları avantajlardan da bahsederek, kişilerin bilgilere güncel ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekleri kısa numaralar ve bilgilerini aktardı. Haber paketleri için ABONE yazarak aşağıdaki tabloda aktarılan kısa numaraya SMS (kısa mesaj) gönderilmesi durumunda aboneliğin başlayacağı ve her ay yenileneceği belirtildi. Açıklamada ayrıca haber paketlerinin farklı fiyatlandırmalara sahip olduğunun bilgisi de aktarılırken detaylı bilgiye resmi web sitesinden https://www.kktcell.com/servisler/haber-paketleri linkinden ulaşılabileceği aktarıldı.