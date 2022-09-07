Habibe Çetin, Gazimağusa Belediye Başkanlığı’na aday

Yerel seçimlerden önce belediye başkanlığı için adaylık başvuruları devam ediyor…

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi (PM) üyesi Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nde Yönetim Kurulu üyesi Habibe Çetin, kişisel sosyal medya hesabı üzerinde Gazimağusa Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu.

Gazimağusa’da hep erkek belediye başkan adaylarının çıktığını ifade eden Çetin, “Hiç kadın başkan adayımız olmadı. Neden bayan adaylarımız yok? Eşsiz Mağusa’ya artık bir kadın eli değmeli” dedi.

Habibe Çetin, başa Mağusa’nın olmadığını belirterek, “İlçemize hep birlikte sahip çıkalım” ifadelerini kulland