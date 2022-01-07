Habibe Çetin: “Siyaset kişiler üzerine değil ideolojiler üzerine kurgulanmalı”

Parlamentoya girebilmesi halinde yasama, yürütme ve yargı organlarının doğru ve verimli çalışabilmesi için tüm enerjisini kullanacağını ifade etti.

Mecliste 50 milletvekilinin de görevinin aslında yasa yapmak ve belki de kabine üyelerinin onunun teknokratlardan oluşmasının denetleme görevi açısından da ciddi önem arz etiğini ifade eden Çetin, yeni seçim sistemine kısa sürede geçilmesi gerektiğini, meclisin çalışma esaslarının meclisin iç tüzüğü ile düzenlenmesine vurgu yaptı.

Yeni bir seçim sistemiyle ilgili çalışma yapılması halinde Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda barajın yüzde10’a yükseltilmesi ve siyasi partilerin neredeyse düşmanı olan karma oyun kaldırılması gerektiğini söyledi.

Karma oy sisteminin kişiye özel bir siyaseti ortaya çıkardığını, oysaki siyasetin ideolojiler üzerine kurulması gerektiğini belirten Çetin, meclise girmesi halinde bu konuların üzerine eğileceğinin altını çizdi.