Haci Ali İşletmeleri piyasadan çekilmeyi tartışıyor

Kısa süre önce büyük bir yem fabrikası kuran Hacı Ali İşletmeleri, önce karma yem, dün de tavuk eti ithalinin serbest bırakılmasının ardından büyük bir şok yaşadı. Haber Kıbrıs’a konuşan Mustafa Hacı Ali İşletmeleri’ne yakın bir kaynak yaşanan gelişmelerin, ülkenin en büyük yerli üretimlerinden birine yönelik “öç alma” amaçlı olduğunu söyledi.
Haberin devamı için tıklayın
Son Güncelleme: 25.09.2018 16:14
Sende kazan, neden karşı hareket olarak algılanıyor. Rakip olması güzel değilmi en azından fiyatlarda fark eder bence. Ya ben yada o düşüncesi bence yanlış
Yerel uretim maliyetleriyle ithal urunlerin maliyetleri ayni olabilir mi. Ekonomi bilgisi sifir gec otur.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
alıştınız tabi adada herşeyin tekel olmasına rakip olursa mamma azalacak diye dert aldı sizi beter olun