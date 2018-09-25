Haci Ali İşletmeleri piyasadan çekilmeyi tartışıyor

Kısa süre önce büyük bir yem fabrikası kuran Hacı Ali İşletmeleri, önce karma yem, dün de tavuk eti ithalinin serbest bırakılmasının ardından büyük bir şok yaşadı. Haber Kıbrıs’a konuşan Mustafa Hacı Ali İşletmeleri’ne yakın bir kaynak yaşanan gelişmelerin, ülkenin en büyük yerli üretimlerinden birine yönelik “öç alma” amaçlı olduğunu söyledi.