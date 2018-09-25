Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99274
ALTIN
238.730
DOLAR
6.1747
STERLİN
8.1074
EURO
7.2718
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem...
Çift başlı yılan koruma altına alındı
Çift başlı yılan koruma altına...
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!

Haci Ali İşletmeleri piyasadan çekilmeyi tartışıyor

Dörtlü koalisyon hükümetinin almış olduğu “tavuk eti ithalinin” serbest bırakılmasının ardında, ülkedeki en büyük tavuk üreticisi Hacı Ali İşletmeleri’nin, “Bize karşı operasyon var” diyerek, tepkisini dile getirildiği öğrenildi.

25 Eylül 2018 Salı 15:48
Haci Ali İşletmeleri piyasadan çekilmeyi tartışıyor

Kısa süre önce büyük bir yem fabrikası kuran Hacı Ali İşletmeleri, önce karma yem, dün de tavuk eti ithalinin serbest bırakılmasının ardından büyük bir şok yaşadı. Haber Kıbrıs’a konuşan Mustafa Hacı Ali İşletmeleri’ne yakın bir kaynak yaşanan gelişmelerin, ülkenin en büyük yerli üretimlerinden birine yönelik “öç alma” amaçlı olduğunu söyledi.

Haberin devamı için tıklayın

banner22
Son Güncelleme: 25.09.2018 16:14
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberPiyasaTavuk üretimiHacı Ali İşletmeleriTavuk Eti Ithali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa 2018-09-25 16:02:55

Sende kazan, neden karşı hareket olarak algılanıyor. Rakip olması güzel değilmi en azından fiyatlarda fark eder bence. Ya ben yada o düşüncesi bence yanlış

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
Kibrisli 2018-09-25 16:59:09 @Mustafa

Yerel uretim maliyetleriyle ithal urunlerin maliyetleri ayni olabilir mi. Ekonomi bilgisi sifir gec otur.

Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 2018-09-25 16:12:33

alıştınız tabi adada herşeyin tekel olmasına rakip olursa mamma azalacak diye dert aldı sizi beter olun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı kalın bağırsak kanseri taraması başlattı
Sağlık Bakanlığı kalın bağırsak kanseri taraması başlattı
KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kooperatifi yeni binaya taşındı
KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kooperatifi yeni binaya taşındı
YDÜ Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programına YÖDAK’tan Onay…
YDÜ Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programına YÖDAK’tan Onay…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim