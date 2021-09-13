Mesarya köylerinden olan Gönendere beldesi başta olmak üzere sevenleri Mediha Hacıoğlu’nun vefatını üzüntü ile karşıladı.
Mediha Hacıoğlu'nun yarın öğle namazının ardından Gönendere köyü mezarlığına defnedileceği bildirildi.
Gönendere köyünün sevilen insanlarından Mediha Hacıoğlu hayatını kaybetti.
Mesarya köylerinden olan Gönendere beldesi başta olmak üzere sevenleri Mediha Hacıoğlu’nun vefatını üzüntü ile karşıladı.
Mediha Hacıoğlu'nun yarın öğle namazının ardından Gönendere köyü mezarlığına defnedileceği bildirildi.