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Hacıoğlu hayatını kaybetti

Gönendere köyünün sevilen insanlarından Mediha Hacıoğlu hayatını kaybetti.

13 Eylül 2021 Pazartesi 21:43
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Hacıoğlu hayatını kaybetti

Mesarya köylerinden olan Gönendere beldesi başta olmak üzere sevenleri Mediha Hacıoğlu’nun vefatını üzüntü ile karşıladı.

Mediha Hacıoğlu'nun yarın öğle namazının ardından Gönendere köyü mezarlığına defnedileceği bildirildi.

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