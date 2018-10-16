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Hacivat Karagöz oyunu okullarda gösterilere başladı

16 Ekim 2018 Salı 12:27
Hacivat Karagöz oyunu okullarda gösterilere başladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Kızılay’ın ortak organizasyonuyla; “çocuklara iyiliği anlatan Hacivat Karagöz oyunu” okullarda gösterilere başladı.

Vakıflar İdaresinden verilen bilgiye göre, İzel Seylani ve arkadaşlarının sunduğu oyunda, çocuklar hem eğleniyor hem de güzel değerler öğreniyor. İlk gösterisi Gaziveren’de yapılan oyunda, “karşılık beklemeden iyilik yapmak, çevreyi temiz tutmak ve israf yapmamak” gibi değerler anlatıldı.

“İyiliği çocuklara oyunla anlatan” Hacivat Karagöz oyunu, program kapsamında diğer okullarda da gösterilecek.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Hacivat Karagöz Oyunu
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