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"Haddini aşan bir eylem oldu"

Ulusal Birlik Partisi, Merkez Yönetim Kurulu üyesi Murat Uzun dün Lefkoşa Büyükelçiliği önünde yapılan eylemi eleştirdi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 20:32
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"Haddini aşan bir eylem oldu"

UBP MYK Üyesi Uzun,  dün Lefkoşa Büyükelçiliği önünde yapılan eylemi sosyal medya üzerinden paylaştığı bir gönderiyle eleştirdi. 

Eylem yapmanın demokratik bir hak olduğunu ve buna saygı duyduğunu vurgulayan Uzun, eylemdeki pankartlara dikkat çekti.

Uzun'un gönderisinde şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde, 18.05. 2022 tarihinde haddini aşan bir eylem vuku bulmuştur.
Eylem yapmanın demokratik bir hak olduğu bilinciyle; bu eylemi saygı ile izledik.
Lakin söz konusu eylemde Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan bazı kendini bilmezler; “İşgalci Türkiye” yazarak pankart açmıştır.
Bu kendini bilmezlerin savunduklarının aksine Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti; işgal ve ilhak girişimini engelleyen bir ülkedir.
Bugün Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta Ukrayna; Türkiye Cumhuriyeti Devletini garantör ülke olmaya davet etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti dünya barışı adına önemli bir rol üslenen ülke olmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’daki varlığını; Kıbrıs’ın garantörü olmasından almakta ve Kıbrıs Türkünün yaşam teminatı olmaktadır.
Kıbrıs Türkünün her hal ve şartta en kötü zamanlarında yanında bulunan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.
Bu topraklarda yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’daki varlığını sorgulayan tek bir Kıbrıs Türkü yoktur.
Bu tip davranışları sergileyenler; Anavatan ile Yavruvatan ilişkilerine asla zarar veremeyeceklerdir.
Bunu asla başaramayacaklar!
Belli mecraları temsil eden ve Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan bu hadsizlerin mesnetsiz söylemlerini; şiddetle kınıyorum."

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