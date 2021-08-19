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Hade pikniğe

Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği, Girne bölgesinde, mahkemenin ara emri vermesinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden “kamu arazisi” yapılan bölgede yarın saat 19.00’da “piknik” yapacaklarını duyurdu. Örgütler, tüm halkın “pikniğe” davetli olduğunu bildirdi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 14:31
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Hade pikniğe

İki örgütten yapılan ortak açıklamada, Girne Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki ormanlık alan içerisinde yapımına başlanan Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi’nin 105 Konutluk Site İnşa Projesi’ne karşı açılan dava ve alınan ara emri sonrası, Bakanlar Kurulu tarafından da ilgili kararların iptali neticesinde 74 dönümün yeniden “kamu arazisi” olduğu hatırlatıldı.

Halkın büyük desteği, çevre örgütleri, doğaseverler ve gönüllü hukukçuların mücadelesi sonucu gelinen noktanın gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir ülke bırakmak adına çok önemli bir kazanım olduğu belirtilen açıklamada, tahrip edilen söz konusu alanın rehabilite edilerek, yeniden yeşil bir alana dönüştürülmesi mücadelesinin sürdüğü ifade edildi.

Süreç içinde yoğun desteği hissedilen ve daha yeşil bir Kıbrıs özlemi duyan herkes yarın saat 19.00’da “tahrip edilen ve yeniden yeşil olması” gereken yerde “piknik” yapmaya davet edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Artık halka açılan ve yeniden ‘kamu arazisi’ olan yerde keyifli bir piknik eşliğinde betonlaşmış Girne’yi seyretmek ve daha yeşil bir Kıbrıs istencimizi haykırmak için tüm halkımız davetlidir.”

Son Güncelleme: 19.08.2021 14:37
Anahtar Kelimeler:
Yeşil Barış HareketiBiyologlar Derneği
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