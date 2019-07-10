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Hadise Girne’de konser verdi

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9’uncu Girne Kültür Sanat Günleri etkinlikleri devam ediyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45
Hadise Girne’de konser verdi

Kültür Sanat Günleri kapsamında, Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Hadise, Girne Amfi Tiyatro’da unutulmaz bir gece yaşattı.

Girne Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Hadise, konseri izlemeye gelen yaklaşık 3 bin kişiyle birlikte şarkılarını söyleyerek, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Hadise konserde, “Sıfır Tolerans”, “Stir me up” ve “Yaz günü” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hadise, Konserinde ,çocuklara sosyal içerikli mesaj verdi.

Sahneye bir kız çocuğunu davet ederek dans eden Hadise yanına aldığı çocuklara “Benim gibi olmak istiyorsanız müzik ve dans konusunda çok çalışmalısınız ama bunu yaparken eğitiminizi aksatmamalısınız. Bana söz verin. Çünkü ben başarıyı bunlara borçluyum” dedi.

Konserin sonunda, Girne Belediyesi As Başkanı Hakan Onurlu ve As Başkan Yardımcısı Ziya Sencer, Girneliler ve belediye meclis üyeleri adına Hadise’ye çiçek ve hediye takdim etti.

9.Girne Kültür Sanat Günleri, 23 Temmuz’da Cancan Erçetin ve Kardeş Türküler konseriyle devam edecek.

(BRT)

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Hadise
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