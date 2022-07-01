HADO'nun bir seferi daha iptal oldu!

Gece Arsuz’dan KKTC’ye sefere çıkan HADO arıza yapınca seferi iptal ederek Madenli yat limanına döndü. Bunun üzerine HADO bir seferini daha iptal ettiğini duyurdu.

HADO'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sayın Yolcularımız,

HADO seferlerimizde ulaşımı sağlayan Sinan Paşa Feribotunda ne yazık ki teknik bir arıza tespit edilmiş, tersaneye alınarak gerekli müdahalelere başlanmıştır.

Bu sebeple,1 Temmuz Cuma günü (bugün) saat 13.00 Girne - Hatay seferimiz ile 3 Temmuz Pazar 23.45 Hatay -Girne seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır.

Konu, bilet alan yolcularımıza SMS ile en kısa zamanda bildirilmiştir. Bilet ücreti, yapılan ödeme şekliyle yolcularımıza iade edilmektedir.

Kredi kartı ile yapılan alımlarda iade süresi bankaların koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

İstenmeyen bu durum nedeniyle özür diler, yolcularımızın can güvenliğinin birincil önceliğimiz olduğunu vurgulamak isteriz.

Bilet iptali veya sefer günü değişikliği için www.hado.com.tr sayfamızın ziyaret edilmesini rica ederiz. Saygılarımızla.