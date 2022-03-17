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HADO’dan ilk sefer KKTC’ye

Hatay Deniz Otobüsü İşletmesi, ilk olarak Gazimağusa Limanı’na sefer düzenleyecek.

17 Mart 2022 Perşembe 21:43
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HADO’dan ilk sefer KKTC’ye
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Hatay Deniz Otobüsü (HADO)  ilk seferini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ine yapacak. Mayıs sonu itibariye Hatay’dan, Gazimağusa Limanı’na düzenli seferler başlıyor.

Hatay Deniz Otobüsü İşletmesi, ilk olarak Gazimağusa Limanı’na sefer düzenleyecek.

Önümüzdeki dönemde, İsrail, Libya ve Lübnan’ın da aralarında olduğu ülkelere yolcu taşınacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ok, HADO ile ilk aşamada KKTC’nin Gazimağusa Limanı’na stratejik amaçlarla düzenli olarak yolcu taşınacağını belirtti.

Gazi Mağusa seferlerinin 5 saat süreceğini aktaran Ok, şöyle konuştu:

 “Maraş’ın açılmasıyla ilgili planlamalar bitti. Maraş’ın turizme açılmasıyla bizim trafiğimiz beklediğimizin üstünde artacak. Onun için Gazi Mağusa’yı seçtik. Gazi Mağusa artık eski güzel günlerine dönmek için Maraş’ın turizme açılmasını bekliyor. Devlet bununla ilgili her şeyi yaptı.”

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