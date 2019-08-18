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Hafta başı yer yer sağanak yağmur bekleniyor

18 Ağustos 2019 Pazar 11:59
Hafta başı yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Sonbahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte yağışlı ve serin hava da etkili olmaya başlıyor.

Meteoroloji Dairesi hafta başı, yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 17 – 23 Ağustos tarihleri arasında, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak hava kütlesi etkili olacak.

Hava bugün parçalı ve az bulutlu; yarın ve Salı günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 ºC, sahillerde 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiSağanak YağmurHaberGündemKıbrıs
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ramon 2019-08-18 13:35:07

karışmayın Allahın işine

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