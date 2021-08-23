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Hafta boyunca hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi eski müdürü Fehmi Oktay haftalık hava tahmin raporlarını paylaştı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:41
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Hafta boyunca hava nasıl olacak?

Çiğdem AYDIN - Gündem Kıbrıs

Çiğdem Aydın’la Günaydın programına bağlantı yapan Oktay, hava sıcaklıklarının 40 dereceleri bu hafta terk ettiğini söyledi.

Oktay, Hafta boyunca havanın güneşli olacağını öğle saatlerinin bulutlu olacağını söyledi.

Hafta boyunca hava sıcaklıkları 38 ile 39 derecelerde seyredeceğini ifade eden Oktay, rüzgarların güney ve batı yönlerden orta kuvvette eseceğini denizlerde dalga yüksekliğinin ise bir ile bir buçuk metre yüksekliğinde olacağını ifade etti.

Hafta boyunca iç kesimlerde 38-39 derece sahillerde ise 34 derece seyrinde olacak.

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Meteoroloji DairesiHava DurumuFehmi OktayÇiğdem Aydın
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