Hafta boyunca hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Daire açıklamasına göre, yarın hava parçalı ve az bulutlu, Pazar az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu olacak.

Pazartesi hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, Salı parçalı bulutlu, Çarşamba parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, Cuma ise parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.