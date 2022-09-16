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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık az bulutlu olması; hava sıcaklığının da iç kesimlerde 36; sahillerde 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

16 Eylül 2022 Cuma 14:40
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Hafta sonu hava nasıl olacak?


Havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık az bulutlu olması; hava sıcaklığının da iç kesimlerde 36; sahillerde 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 17 - 23 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen tarihlerde KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak. Pazar günü sabah saatlerinde yer yer sis de görülecek.

Periyod süresince en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 – 36 ; sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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