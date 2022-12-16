Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
87 bin 941 TL'yi cebe indirdi!
87 bin 941 TL'yi cebe...
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz etti!
Sosyal medya üzerinden, kadını taciz...
Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları 8 gün tutuklu kalacak
Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları...
Girne'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı teminata bağlandı
Girne'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı...
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
banner107

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının ileriki günlerde düşeceğini duyurdu. Yarından itibaren üç gün sabah saatleri yer yer sis bekleniyor.

16 Aralık 2022 Cuma 14:37
447 Okunma
Hafta sonu hava nasıl olacak?



Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 ºC, periyodun ikinci yarısında ise 4 ºC düşerek 16 – 19 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rapora göre hava, yarın ve pazar günü parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; pazartesi günü az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; salı günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; çarşamba ve perşembe günleri parçalı bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgâr ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlıktan 'Sol Direksiyon Araç' açıklaması
Bakanlıktan 'Sol Direksiyon Araç' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama
Dikkat! Topçu atışları yapılacak
Dikkat! Topçu atışları yapılacak








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim