Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna...
62 yaşındaki adamdan küçük kıza taciz
62 yaşındaki adamdan küçük kıza...
Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı
Kaza yapan zanlının üstünden hap...
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın gebertecem”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın...

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, hafta sonu sabah saatlerinde sis beklendiğini duyurdu.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:17
78 Okunma
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 derece dolaylarında seyredeceği açıklandı. 

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 

Hava yarın ve pazar günü açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de açık ve az bulutlu olacak.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40 derece; sahillerde 33-36 derece, rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi. 

Son Güncelleme: 27.08.2021 16:33
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiHava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner, “Herkes çıkan bir karara sahip çıkmak zorundadır” dedi
Saner, “Herkes çıkan bir karara sahip çıkmak zorundadır” dedi
Derviş Eroğlu’nun tedavisi devam ediyor
Derviş Eroğlu’nun tedavisi devam ediyor
(CANLI) Başbakan Saner canlı yayında
(CANLI) Başbakan Saner canlı yayında
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim