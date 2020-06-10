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Hafta sonu ve Pazartesi yer yer yağmur bekleniyor

Önümüzdeki günlerde hava açık az bulutlu olacak; hafta sonu ve Pazartesi günü ise yağmur bekleniyor.

10 Haziran 2020 Çarşamba 14:11
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Hafta sonu ve Pazartesi yer yer yağmur bekleniyor

Önümüzdeki günlerde hava açık az bulutlu olacak; hafta sonu ve Pazartesi günü ise yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 - 17 Haziran dönemini kapsayan tahminlerine göre, KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın ve Cuma günü açık ve az bulutlu, Cumartesi ve Pazar günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Salı ve Çarşamba günlerinin ise açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31 – 34; sahillerde 27 – 30 derece    dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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Hava Durumu
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