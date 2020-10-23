Haftalık Gıda Analiz Sonuçları

Tarım Dairesi 16 Ekim 2020 – 22 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 42 numuneden 39 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. LTD. ait Kırmızı kaliforyan biber ve Köşe Tic. Ait havuçta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecektir. Muha Seb. Mey. Tic. LTD. ait trabzon hurmasında Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 21 numuneden 19 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Bostancı sakinlerinden Mustafa Gürsoy’a ait narda (Parsel 1) Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır. Şahinler sakinlerinden Duran Kılbıyık’a ait kerevizde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imhası yapılmıştır.
|
23 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Levent San. Şti. Ltd.
|
İthal
|
Mısır (Yemlik)
|
Temiz
|
2
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma (Golden)
|
Temiz
|
3
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Üzüm (Verigo)
|
Temiz
|
4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm (Red Globe)
|
Temiz
|
7
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Santa Maria
|
Temiz
|
8
|
Onbaşı İşlt.Ltd.
|
İthal
|
Üzüm (Sultani)
|
Temiz
|
9
|
Onbaşı İşlt.Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
10
|
Onbaşı İşlt.Ltd.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
11
|
Onbaşı İşlt.Ltd.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
12
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
13
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
14
|
Muha Seb. Mey. Tic. LTD.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
15
|
Onbaşı İşlt.Ltd.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
16
|
Onbaşı İşlt.Ltd.
|
İthal
|
Elma (Golden)
|
Temiz
|
17
|
Onbaşı İşlt.Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşlt.Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
19
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
20
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
21
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Kaliforyan Biber
|
İmha
|
22
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm (Beyaz)
|
Temiz
|
24
|
Köşe Tic.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
25
|
Köşe Tic.
|
İthal
|
Havuç
|
İmha
|
26
|
Köşe Tic.
|
İthal
|
Armut Ankara
|
Temiz
|
27
|
Toprak Ürünleri Kurumu
|
İthal
|
Koyun Süt Yemi
|
Temiz
|
28
|
Akarı Free Port
|
İthal
|
Buğday (Ekmeklik)
|
Temiz
|
29
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma (Granny Smith)
|
Temiz
|
30
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut Santa Maria
|
Temiz
|
31
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
32
|
Yoran Tarım Ürünleri
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
33
|
Muha Seb. Mey. Tic. LTD.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
34
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
35
|
Mert Uluşan
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
36
|
Şetar Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
37
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
38
|
Muha Seb. Mey. Tic. LTD.
|
İthal
|
Trabzon Hurması
|
Menşeine İade
|
39
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
40
|
Henege Tarım ve Depoculuk Ltd.
|
İthal
|
Mısır (Yemlik)
|
Temiz
|
41
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Mısır (Yemlik)
|
Temiz
|
42
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Mısır (Yemlik)
|
Temiz
|
43
|
Zahide Yıldırım
|
Gazimağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
44
|
Mustafa Gürler
|
Gazimağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
45
|
Ümmü Deniz
|
Gazimağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
46
|
Safiye Çevik
|
Gazimağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
47
|
Zehra Piri
|
Gazimağusa
|
Domates
|
Temiz
|
48
|
Duran Kılbıyık
|
Şahinler
|
Kereviz
|
İmha
|
49
|
Duran Kılbıyık
|
Şahinler
|
Domates
|
Temiz
|
50
|
Akay Atom
|
Şahinler
|
Domates
|
Temiz
|
51
|
Mustafa Gürsoy
|
Bostancı
|
Nar (Parsel 1)
|
Hasat Erteleme
|
52
|
Mustafa Gürsoy
|
Bostancı
|
Nar (Parsel 2)
|
Temiz
|
53
|
Seyit Yurdakul
|
Kalkanlı
|
Nar
|
Temiz
|
54
|
ODTÜ
|
Kalkanlı
|
Nar
|
Temiz
|
55
|
Erdal Fabrikacı
|
Güneşköy
|
Nar
|
Temiz
|
56
|
Şahin Manigi
|
Aydınköy
|
Nar
|
Temiz
|
57
|
Fatih Seldan
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
58
|
Hasan Gökdağ
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
59
|
İbrahim Altıntaş
|
Yeşilköy
|
Pırasa
|
Temiz
|
60
|
İbrahim Altıntaş
|
Yeşilköy
|
Roka
|
Temiz
|
61
|
Erkan Pusa
|
Gelincik
|
Biber
|
Temiz
|
62
|
Erkan Pusa
|
Gelincik
|
Patlıcan
|
Temiz
|
63
|
Erkan Pusa
|
Gelincik
|
Domates
|
Temiz