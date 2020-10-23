Haftalık Gıda Analiz Sonuçları

Tarım Dairesi 16 Ekim 2020 – 22 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 42 numuneden 39 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. LTD. ait Kırmızı kaliforyan biber ve Köşe Tic. Ait havuçta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecektir. Muha Seb. Mey. Tic. LTD. ait trabzon hurmasında Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 21 numuneden 19 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Bostancı sakinlerinden Mustafa Gürsoy’a ait narda (Parsel 1) Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır. Şahinler sakinlerinden Duran Kılbıyık’a ait kerevizde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imhası yapılmıştır.