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Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi 20-26 Kasım 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

27 Kasım 2020 Cuma 17:00
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Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi 20-26 Kasım 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 22 numuneden 22 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen hiçbir ürün bulunmamıştır.

Yerli Ürünlerden 13 numuneden  12 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur. 

Mormenekşe sakinlerinden Hürü Özer’e ait  kabakta, Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe Hasat Erteleme uygulanmıştır.

                  27 Kasım 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                     

                İsim       Yerli/ithal            Ürün     Analiz Sonucu

1             SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk              Temiz

2             SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Golden     Temiz

3             SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

4             SVS Tic. Ltd.        İthal       Ankara Armut   Temiz

5             SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Granny Smith         Temiz

6             SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci    Temiz

7             Holly Grains Ltd.               İthal       Ayçiçek Küsbesi Temiz

8             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut Ankara   Temiz                   

9             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut Deveci    Temiz

10           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut Santa Maria         Temiz

11           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Arapkızı    Temiz

12           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Armut Santa Maria         Temiz

13           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Armut Deveci    Temiz

14           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk              Temiz

15           Halil Kasap Paz. İthal       Armut Santa Maria         Temiz

16           Halil Kasap Paz. İthal       Armut Deveci    Temiz

17           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Gala           Temiz

18           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk              Temiz

19           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

20           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

21           SVS Tic. Ltd.        İthal       Verigo Üzüm     Temiz

22           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz

23           Saime Yarkın      Güzelyurt           Hıyar     Temiz

24           Mehmet Gence Güzelyurt           Hıyar     Temiz

25           Candan Basma  Yeniboğaziçi       Alabaş  Temiz

26           Ergün Soyal        Mormenekşe    Kereviz Temiz

27           Hürü Özer           Mormenekşe    Kabak   Hasat Erteleme

28           Fatma Muhtaroğlu          Atlılar    Kereviz Temiz

29           Bekir Ercen         Yeniboğaziçi       Domates             Temiz

30           Kamuran Arkoy Çayönü Golyandro          Temiz

31           Kamuran Arkoy Çayönü Pancar  Temiz

32           Ahmet Begeç     Tatlısu   Ayşe Kadın Fasülye         Temiz

33           Adem Çil              Tatlısu   Patlıcan                Temiz

34           Adem Çil              Tatlısu   Domates             Temiz

35           Adem Çil              Tatlısu   Çeri Domates    Temiz

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