Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi 20-26 Kasım 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 22 numuneden 22 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen hiçbir ürün bulunmamıştır.
Yerli Ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Mormenekşe sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabakta, Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe Hasat Erteleme uygulanmıştır.
27 Kasım 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
2 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Ankara Armut Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
7 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Ankara Temiz
9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz
11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
14 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz
15 Halil Kasap Paz. İthal Armut Santa Maria Temiz
16 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
17 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
19 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
20 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
21 SVS Tic. Ltd. İthal Verigo Üzüm Temiz
22 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
23 Saime Yarkın Güzelyurt Hıyar Temiz
24 Mehmet Gence Güzelyurt Hıyar Temiz
25 Candan Basma Yeniboğaziçi Alabaş Temiz
26 Ergün Soyal Mormenekşe Kereviz Temiz
27 Hürü Özer Mormenekşe Kabak Hasat Erteleme
28 Fatma Muhtaroğlu Atlılar Kereviz Temiz
29 Bekir Ercen Yeniboğaziçi Domates Temiz
30 Kamuran Arkoy Çayönü Golyandro Temiz
31 Kamuran Arkoy Çayönü Pancar Temiz
32 Ahmet Begeç Tatlısu Ayşe Kadın Fasülye Temiz
33 Adem Çil Tatlısu Patlıcan Temiz
34 Adem Çil Tatlısu Domates Temiz
35 Adem Çil Tatlısu Çeri Domates Temiz