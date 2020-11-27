Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi 20-26 Kasım 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 22 numuneden 22 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen hiçbir ürün bulunmamıştır.

Yerli Ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mormenekşe sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabakta, Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe Hasat Erteleme uygulanmıştır.

27 Kasım 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

2 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Ankara Armut Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

7 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Ankara Temiz

9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz

11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz

12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

14 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz

15 Halil Kasap Paz. İthal Armut Santa Maria Temiz

16 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz

17 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz

18 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

19 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

20 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

21 SVS Tic. Ltd. İthal Verigo Üzüm Temiz

22 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

23 Saime Yarkın Güzelyurt Hıyar Temiz

24 Mehmet Gence Güzelyurt Hıyar Temiz

25 Candan Basma Yeniboğaziçi Alabaş Temiz

26 Ergün Soyal Mormenekşe Kereviz Temiz

27 Hürü Özer Mormenekşe Kabak Hasat Erteleme

28 Fatma Muhtaroğlu Atlılar Kereviz Temiz

29 Bekir Ercen Yeniboğaziçi Domates Temiz

30 Kamuran Arkoy Çayönü Golyandro Temiz

31 Kamuran Arkoy Çayönü Pancar Temiz

32 Ahmet Begeç Tatlısu Ayşe Kadın Fasülye Temiz

33 Adem Çil Tatlısu Patlıcan Temiz

34 Adem Çil Tatlısu Domates Temiz

35 Adem Çil Tatlısu Çeri Domates Temiz