Haftalık gıda analiz sonuçları: 34 yerli ve 24 ithal numunenin tümü temiz

Tarım Dairesi 18-24 Şubat tarihleri arasında yapılan gıda denetimlerinde ithal ve yerli üretim ürünlerden alınan numunelerin tümünün temiz çıktığını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirdiği bildirildi.

Yerli 34, ithal 24 numunenin tümünün temiz çıktığı, limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlanmadığı kaydedildi.