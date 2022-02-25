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Haftalık gıda analiz sonuçları: 34 yerli ve 24 ithal numunenin tümü temiz

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 34 yerli ve 24 ithal numunenin hepsi temiz çıktı.

25 Şubat 2022 Cuma 18:07
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Haftalık gıda analiz sonuçları: 34 yerli ve 24 ithal numunenin tümü temiz
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Tarım Dairesi 18-24 Şubat tarihleri arasında yapılan gıda denetimlerinde ithal ve yerli üretim ürünlerden alınan numunelerin tümünün temiz çıktığını duyurdu. 
Daireden yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirdiği bildirildi. 
Yerli 34, ithal 24 numunenin tümünün temiz çıktığı, limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlanmadığı kaydedildi. 

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