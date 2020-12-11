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Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi, 4-10 Aralık 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

11 Aralık 2020 Cuma 16:37
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Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi, 4-10 Aralık 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 22 numuneden 20 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

SVS Tic. Ltd. ait armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden 22 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün  bulunmuştur.

Bostancı’da üretim yapmakta olan Engin Hürsen’e ait marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha edilmiştir.

  11 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut Ankara

Temiz

2

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Granny

Temiz

3

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

4

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

5

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

6

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sarı Kaliforniya Biber

Temiz

7

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kırmızı Kalifornoya Biber

Temiz

8

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Limit Üstü

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ankara

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kivi

Temiz

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Pırasa

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

18

Cahide Kılıç

İthal

Sarı Kaliforniya Biber

Temiz

19

Cahide Kılıç

İthal

Kırmızı Kalifornoya Biber

Temiz

20

Cahide Kılıç

İthal

Çeri Domates

Temiz

21

Cahide Kılıç

İthal

Karbınahar

Temiz

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Limit Üstü

23

Zübeyde Kırşan

Güvercinlik

Turp

Temiz

24

Zübeyde Kırşan

Güvercinlik

Ispanak

Temiz

25

Mithat Ezgi

Güvercinlik

Beyaz Sarma

Temiz

26

Muhammet Şahin

Güvercinlik

Maydanoz

Temiz

27

Muhammet Şahin

Güvercinlik

Marul

Temiz

28

Rado Guanta

Tatlısu

Domates

Temiz

29

Rado Guanta

Tatlısu

Hıyar

Temiz

30

Rado Guanta

Tatlısu

Patlıcan

Temiz

31

Gülsüm Şen

Tatlısu

Hıyar

Temiz

32

Adem Çil

Tatlısu

Yeşil Çarli Biber

Temiz

33

Pembe Halil Deveci

Türkmenköy

Turp

Temiz

34

Engin Hürsen

Bostancı

Beyaz Lahana

Temiz

35

Engin Hürsen

Bostancı

Glumra

Temiz

36

Engin Hürsen

Bostancı

Karnabahar

Temiz

37

Engin Hürsen

Bostancı

Marul

Limit Üstü

38

Engin Hürsen

Bostancı

Mor Lahana

Temiz

39

Hakkı Kavaz

Yayla

Kapya Biber

Temiz

40

Ali Kandullu

Aydınköy

Hıyar

Temiz

41

Mustafa Gürsoy

Bostancı

Nar

Temiz

42

Mithat Kayıkçı

Akdeniz

Nane

Temiz

43

Mithat Kayıkçı

Akdeniz

Dereotu

Temiz

44

Akdeniz Gıda Ltd Şti

Tepebaşı

Domates

Temiz

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