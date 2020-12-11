Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi, 4-10 Aralık 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 22 numuneden 20 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
SVS Tic. Ltd. ait armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.
Yerli ürünlerden 22 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Bostancı’da üretim yapmakta olan Engin Hürsen’e ait marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
|
11 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut Ankara
|
Temiz
|
2
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny
|
Temiz
|
3
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
4
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
5
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
6
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Sarı Kaliforniya Biber
|
Temiz
|
7
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Kalifornoya Biber
|
Temiz
|
8
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
9
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Limit Üstü
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Ankara
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
12
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kivi
|
Temiz
|
13
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Pırasa
|
Temiz
|
14
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
15
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
16
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
17
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
18
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Sarı Kaliforniya Biber
|
Temiz
|
19
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Kırmızı Kalifornoya Biber
|
Temiz
|
20
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
21
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Karbınahar
|
Temiz
|
22
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Limit Üstü
|
23
|
Zübeyde Kırşan
|
Güvercinlik
|
Turp
|
Temiz
|
24
|
Zübeyde Kırşan
|
Güvercinlik
|
Ispanak
|
Temiz
|
25
|
Mithat Ezgi
|
Güvercinlik
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
26
|
Muhammet Şahin
|
Güvercinlik
|
Maydanoz
|
Temiz
|
27
|
Muhammet Şahin
|
Güvercinlik
|
Marul
|
Temiz
|
28
|
Rado Guanta
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
29
|
Rado Guanta
|
Tatlısu
|
Hıyar
|
Temiz
|
30
|
Rado Guanta
|
Tatlısu
|
Patlıcan
|
Temiz
|
31
|
Gülsüm Şen
|
Tatlısu
|
Hıyar
|
Temiz
|
32
|
Adem Çil
|
Tatlısu
|
Yeşil Çarli Biber
|
Temiz
|
33
|
Pembe Halil Deveci
|
Türkmenköy
|
Turp
|
Temiz
|
34
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Beyaz Lahana
|
Temiz
|
35
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Glumra
|
Temiz
|
36
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Karnabahar
|
Temiz
|
37
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Marul
|
Limit Üstü
|
38
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Mor Lahana
|
Temiz
|
39
|
Hakkı Kavaz
|
Yayla
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
40
|
Ali Kandullu
|
Aydınköy
|
Hıyar
|
Temiz
|
41
|
Mustafa Gürsoy
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
42
|
Mithat Kayıkçı
|
Akdeniz
|
Nane
|
Temiz
|
43
|
Mithat Kayıkçı
|
Akdeniz
|
Dereotu
|
Temiz
|
44
|
Akdeniz Gıda Ltd Şti
|
Tepebaşı
|
Domates
|
Temiz