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Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi, 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

02 Nisan 2021 Cuma 17:10
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Haftalık gıda analiz sonuçları

Buna göre, yerli ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 18 numunede bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

Yerli ürünlerde 17 numuneden 14’ü temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü bulunan 1 ürüne ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Açıklamada, “Mağusa sakinlerinden Fatma Fidan’a ait rokada ve Lapta sakinlerinden Mehmet Dolmacı’ya ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilecektir. Akdeniz köyü sakinlerinden İbrahim Kırmızıgil’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur” denildi.

2 Nisan 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                        

İsim               Yerli/ithal   Ürün     Analiz Sonucu

Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Stk.             Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Armut Ank.        Temiz

SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Deveci    Temiz

SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Stk.             Temiz

Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk.             Temiz

Halil Kasap Paz. İthal       Armut S.M          Temiz

Halil Kasap Paz. İthal       Çeri Domates    Temiz

Şetar Tic. Ltd.    İthal       Elma Stk.             Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Stk.             Temiz

SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Stk.             Temiz

SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Golden     Temiz

SVS Tic. Ltd.       İthal       Çeri Domates    Temiz

SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut S.M          Temiz

SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Ank.        Temiz

Orc Foods           İthal       Armut Deveci    Temiz

Orc Foods           İthal       Elma Stk.             Temiz

TÜK                       İthal       Arpa yemlik       Temiz

Fatma Fidan      Mağusa  Roka                   Limit Üstü

Selahattin Kuş   Mağusa Patlıcan               Temiz

Selahattin Kuş   Mağusa Hıyar                     Temiz

Atilla Aslan         Mağusa Maydanoz         Temiz

Cengiz Mendeli Mağusa Maydanoz         Temiz

FikriArslan          Güzelyurt            Soğan    Temiz

Necat Kaş            Kalkanl ı               Bakla     Temiz

Necat Kaş            Kalkanlı Beyaz Lahana    Temiz

Elmas Kervanoğlu Güzelyurt       Marul    Temiz

Hamiyet Doğan Mağusa Kapya Biber       Temiz

İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Domates      Limit Üstü

İlker Koryürek   Güzelyurt Domates        Temiz

İlker Koryürek   Güzelyurt            Kabak   Temiz

Uraz Kazali          Güzelyurt            Çilek      Temiz

Mehmet Dolmacı Lapta           Patlıcan     Temiz

Mehmet Dolmacı Lapta        Ispanak       Limit Üstü

Zekeriya Boğahan Karşıyaka Domates    Temiz

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