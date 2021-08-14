Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Kundakçı cezaevine gönderildi
Kundakçı cezaevine gönderildi
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Suçunu itiraf ettiler
Suçunu itiraf ettiler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi 6-12 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:31
23 Okunma
Haftalık gıda analiz sonuçları

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerin Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirilmesi sonucu ithal Ürünlerden 33 numuneden 33 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

Yerli Ürünlerden ise 28  numuneden 27 numune temiz çıktı, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yeşilköy sakinlerinden Abdi Çetinkayalı’ya ait çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiHaftalık Gıda Analiz Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağırdağ Yolundaki Yangın Kontrol Altına Alındı
Ağırdağ Yolundaki Yangın Kontrol Altına Alındı
Umuda Yolculuk Gazimağusa’da Son Buldu
Umuda Yolculuk Gazimağusa’da Son Buldu
SON DURUM! Yangın kontrol altına alınamadı
SON DURUM! Yangın kontrol altına alınamadı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim