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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi, 18-24 Eylül 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

25 Eylül 2020 Cuma 15:43
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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi, 18-24 Eylül  2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 26 numuneden 26 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen  ürün bulunmamıştır.

Yerli ürünlerden 13 numuneden 13 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen  ürün bulunmamıştır.

   25 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Köşe Tic. Ltd

İthal

Elma Golden

Temiz

Köşe Tic. Ltd

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Henege Tarım ve Depoculuk Ltd.

İthal

Yağlı Ayçiçek  Küspesi

Temiz

Halil Kasap

İthal

Elma Starking

Temiz

Halil Kasap

İthal

Çeri Domates

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Starking

Temiz

Onbaşı İşlt.Ltd.

İthal

Pancar

Temiz

Onbaşı İşlt.Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.

İthal

Domates

Temiz

Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.

İthal

Pancar

Temiz

Mustafa Haciali Ltd.

İthal

Soya Küspesi

Temiz

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Tatlı Patates

Temiz

Sıla Bahar

Tatlısu

Salatalık

Temiz

Mustafa Çil

Tatlısu

Salatalık

Temiz

Abdullah Özdilek

Tatlısu

Salatalık

Temiz

Vehbi Yıldız

Gazimağusa

Maydanoz

Temiz

Vehbi Yıldız

Gazimağusa

Kabak

Temiz

Necati Ananaç

Gazimağusa

Kabak

Temiz

Reşit Açıkgöz

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

Bayram Suna

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

Sinem Kardana

Karşıyaka

Marul

Temiz

Hasan Benli

Alsancak

Semiz Otu

Temiz

Emirzade Günsel

Bostancı

Nar

Temiz

Güven Bender

Çayönü

Roka

Temiz

Hakan Şeker

Çayönü

Roka

Temiz

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