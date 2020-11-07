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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi, 30 Ekim-5 Kasım 2020 tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı

07 Kasım 2020 Cumartesi 10:19
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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi, 30 Ekim-5 Kasım 2020 tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 4 ithal üründe “limit üstü”, 2 yerli üründeyse “tavsiye dışı” bitki koruma ürünü tespit edildi. 
Açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesi”nde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi:
“İthal Ürünlerden 45 numuneden 41 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd. ait armut S.M ve Onbaşı İşl. Ltd.ait armutta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
SVS Tic. Ltd. ait sarı Kaliforniya biber ve kırmızı Kaliforniya biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 6 numuneden 4 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Mağusa sakinlerinden Medine İster’e ait dereotunda ve İlyas Kırmızı’ya ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilmiştir.”

ÜRÜN ANALİZ SONUÇLARI

Ürün      Analiz Sonucu

1              M.Hacı Ali İşl.     İthal       Soya Küsbesi      Temiz

2              Levent Sanayi İşl.              İthal       Mısır (Yemlik)    Temiz

3              Köşe Tic. Ltd       İthal       Havuç    Temiz

4              Köşe Tic. Ltd       İthal       Armut S.M          Temiz

5              Köşe Tic. Ltd       İthal       Armut Deveci     Temiz

6              Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Çeri Domates     Temiz

7              Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Havuç    Temiz

8              Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Sultani Üzüm     Temiz                   

9              SVS Tic. Ltd.        İthal       Red Globe Üzüm              Temiz

10           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz

11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.M          Limit Üstü

13           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci     Temiz

14           SVS Tic. Ltd.        İthal       Cennet Meyvesi Temiz

15           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç    Temiz

16           Şetar Tic. Ltd.     İthal       Cennet Meyvesi Temiz

17           Şetar Tic. Ltd.     İthal       Elma Stk               Temiz

18           Şetar Tic. Ltd.     İthal       Elma Golden      Temiz

19           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Sultani Üzüm     Temiz

20           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Armut S.M          Temiz

21           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Elma Arapkızı     Temiz

22           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Cennet Meyvesi Temiz

23           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Sultani Üzüm     Temiz

24           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Siyah Üzüm        Temiz

25           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Red Globe Üzüm Temiz

26           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Armut S.M          Temiz

27           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Armut Deveci     Temiz

28           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Çeri Domates     Temiz

29           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Elma Gala            Temiz

30           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Armut   limit Üstü

31           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Elma      Temiz

32           Arsal Gıda            İthal       Havuç    Temiz

33           Arsal Gıda            İthal       Pancar  Temiz

34           Arsal Gıda            İthal       Lahana  Temiz

35           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Cennet Meyvesi Temiz

36           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Armut Deveci     Temiz

37           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Armut S.M          Temiz

38           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Elma Granny      Temiz

39           SVS Tic. Ltd.        İthal       Cennet Meyvesi Temiz

40           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sarı Kalifornia Biber         Limit Üstü

41           SVS Tic. Ltd.        İthal       Kırmızı Kalifornia Biber Limit Üstü

42           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.M          Temiz

43           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz

44           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

45           SVS Tic. Ltd.        İthal       Ayva      Temiz

46           Ayşe Bayır           Mağusa Bİber     Temiz

47           Hasan Kesen      Mağusa Brokoli  Temiz

48           Medine İster      Mağusa Dereotu               Limit Üstü

49           Zhide Yıldırım     Mağusa Beyaz Sarma       Temiz

50           İlyas Kırmzı          Mağusa Maydanoz           Limit Üstü

51           Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar      Temiz

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