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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

 Tarım Dairesi, 10-16 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 11:37
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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildi.

Analizler sonucunda ithal ürünlerden 54 numuneden 53’ünün temiz olduğu saptanırken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu. Deftera Gıda Ltd. ait havuçta, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden ise 7 numuneden 6 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı. Mağusa sakinlerinden Bekir Cura’ya ait marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Anahtar Kelimeler:
Gıda Analiz
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