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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, haftalık meyve ve sebze denetimlerinde 10 üründe limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit etti.

04 Şubat 2022 Cuma 12:09
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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
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Daire’nin basın bildirisine göre, 28 Ocak ile 3 Şubat arasında ithal edilen meyve ve sebzeden alınan 42 numunenin 8’inde, yerli üretim sebzeden de alınan 18 numunenin 2’sinde limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler imha veya menşeine iade edildi. 

İthal edilen SVS Ticaret’e ait çeri domates ve salatalıkta, Onbaşı İşletmesine ait elma (golden) ve çeri domateste; Köşe Ticarete ait salatalıkta, Cahide Kılıç’a ait salatalıkta, Ramazan Akyüz’e ait elmada (golden) ve Halil Kasap Pazarlama Ltd. ait çeri domatesten alınan numunelerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden söz konusu ürünler imha veya menşeine iade edildi.

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Tarım Dairesi
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