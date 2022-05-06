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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı!

Tarım Dairesi 29 Nisan- 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

06 Mayıs 2022 Cuma 15:42
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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı!

Daireden yapılan açıklama şu şekilde:

Tarım Dairesi 29 Nisan- 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 14 numunede 14 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerde 3 numunede 2 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Mağusa sakinlerinden Hasan Kesen’e ait fasulyede (Ayşe Kadın) tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

Son Güncelleme: 06.05.2022 15:49
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