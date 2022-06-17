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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi’nin açıkladığı haftalık ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, 2 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

17 Haziran 2022 Cuma 18:58
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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
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Tarım Dairesi 10-16 Haziran 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde 28 numunede 28 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.

Yerli ürünlerde 13 numunede 11 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanıldı.

Mağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait domateste ve Mağusa sakinlerinden Muhammed  Coşkun’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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