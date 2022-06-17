Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 10-16 Haziran 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde 28 numunede 28 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.

Yerli ürünlerde 13 numunede 11 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanıldı.

Mağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait domateste ve Mağusa sakinlerinden Muhammed Coşkun’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.