Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 20 - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 41 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma ürünü tesbit edilin bir ürün bulunmamıştır.

Yerli Ürünlerden 18 numuneden 16 numune temiz olup, 2 numune imha edilmiştir

Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen Gazimağusa sakinlerinden Bayram Suna’ya ait domateste yapılan Devlet Laboratuvarı analizleri neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanılmasından dolayı ürünler imha edilmiştir. Yeniboğaziçi sakinlerinden Zübeyde Kuşaf’a ait kerevizde yapılan Devlet Laboratuvarı analizleri neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanılmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.