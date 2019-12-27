Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 20 - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 41 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma ürünü tesbit edilin bir ürün bulunmamıştır.
Yerli Ürünlerden 18 numuneden 16 numune temiz olup, 2 numune imha edilmiştir
Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen Gazimağusa sakinlerinden Bayram Suna’ya ait domateste yapılan Devlet Laboratuvarı analizleri neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanılmasından dolayı ürünler imha edilmiştir. Yeniboğaziçi sakinlerinden Zübeyde Kuşaf’a ait kerevizde yapılan Devlet Laboratuvarı analizleri neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanılmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.
|
27 Aralık 2019 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Emine Güvensoylu
|
G/liman
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
2
|
Emine Güvensoylu
|
G/liman
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
3
|
Emine Güvensoylu
|
G/liman
|
Arapkızı Elma
|
Temiz
|
4
|
Emine Güvensoylu
|
G/liman
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
5
|
Emine Güvensoylu
|
G/liman
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
6
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
G/liman
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
7
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
G/liman
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
8
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
9
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
11
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
M/SA Liman
|
Melisa Süt Yemi
|
Temiz
|
12
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
M/SA Liman
|
Karanfil Besi Yemi
|
Temiz
|
13
|
Holly Grains Ltd.
|
M/SA Liman
|
Ayçiçek Küspesi
|
Temiz
|
14
|
ORC Foods Ltd.
|
G/liman
|
Armut (S:M)
|
Temiz
|
15
|
ORC Foods Ltd.
|
G/liman
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
16
|
ORC Foods Ltd.
|
G/liman
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
17
|
ORC Foods Ltd.
|
G/liman
|
Domates (Cherry)
|
Temiz
|
18
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
19
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
20
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Domates (Cherry)
|
Temiz
|
21
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Armut (Ankara)
|
Temiz
|
22
|
Veli Karakuş
|
G/liman
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
23
|
Veli Karakuş
|
G/liman
|
Armut (Ankara)
|
Temiz
|
24
|
Holly Grains Ltd.
|
M/SA Liman
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
25
|
Metin Tansel
|
G/liman
|
Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
26
|
Halil Kasap Paz.
|
G/liman
|
Elma (Golden)
|
Temiz
|
27
|
Halil Kasap Paz.
|
G/liman
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
28
|
Halil Kasap Paz.
|
G/liman
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
29
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
G/liman
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
30
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
G/liman
|
Elma (Granny)
|
Temiz
|
31
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
G/liman
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
32
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
G/liman
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
33
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
G/liman
|
Üzüm Red Globe
|
Temiz
|
34
|
Köşe Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
35
|
Köşe Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Armut (S:M)
|
Temiz
|
36
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
G/liman
|
Domates (Cherry)
|
Temiz
|
37
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
G/liman
|
Biber Cin Yeşil
|
Temiz
|
38
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
G/liman
|
Lolorosso
|
Temiz
|
39
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
G/liman
|
Yeşil Lolorosso
|
Temiz
|
40
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
M/SA Liman
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
41
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
M/SA Liman
|
Melisa Süt Yemi
|
Temiz
|
42
|
Sadık Gürsoy (İhraç)
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
43
|
Salih Gürsoy (İhraç)
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
44
|
Bayram Suna
|
Gazi Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
45
|
Bayram Suna
|
Gazimağusa
|
Domates
|
Ürün İmha
|
46
|
Cuma Kocakaya
|
Gazi Mağusa
|
Marul
|
Temiz
|
47
|
Hayrettin Yıldırım
|
Gazi Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
48
|
Zübeyde Kuşaf
|
Yeniboğaziçi
|
Kereviz
|
İmha
|
49
|
Süleyman Bayır
|
Gazi Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
50
|
İbrahim Oyman
|
Bostancı
|
Limon (İhracat)
|
Temiz
|
51
|
Pamir Nekipzade
|
Lefke
|
Limon (İhracat)
|
Temiz
|
52
|
Mürsel Çakır
|
Tepebaşı
|
Hıyar
|
Temiz
|
53
|
Melek Yosma
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
54
|
Cennet Milli
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
55
|
Mevlüt Yalçın
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
56
|
Seyfettin Yalçın
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
57
|
Seyfettin Yalçın
|
Tatlısu
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
58
|
Mustafa Zurnacılar
|
Mormenekşe
|
Enginar (İhraç)
|
Temiz
|
59
|
Ali Cenap Oğur
|
Mormenekşe
|
Enginar (İhraç)
|
Temiz