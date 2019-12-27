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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

27 Aralık 2019 Cuma 15:41
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 20 - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 41 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma ürünü tesbit edilin bir ürün bulunmamıştır.

Yerli Ürünlerden 18 numuneden 16 numune temiz olup, 2 numune imha edilmiştir

Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen Gazimağusa sakinlerinden Bayram Suna’ya ait domateste yapılan Devlet Laboratuvarı analizleri neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanılmasından dolayı ürünler imha edilmiştir. Yeniboğaziçi sakinlerinden Zübeyde Kuşaf’a ait kerevizde yapılan Devlet Laboratuvarı analizleri neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanılmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.

 27 Aralık 2019 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Emine Güvensoylu

G/liman

Armut(S:M)

Temiz

2

Emine Güvensoylu

G/liman

Elma(Stk)

Temiz

3

Emine Güvensoylu

G/liman

Arapkızı Elma

Temiz

4

Emine Güvensoylu

G/liman

Elma(Golden)

Temiz

5

Emine Güvensoylu

G/liman

Cennet Meyvesi

Temiz

6

Nuri Ersoy Ltd.

G/liman

Elma(Golden)

Temiz

7

Nuri Ersoy Ltd.

G/liman

Sultani Üzüm

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Çeri Domates

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Elma(Golden)

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Elma(Stk)

Temiz

11

Pınarlı Tar. Hay.

M/SA Liman

Melisa Süt Yemi

Temiz

12

Pınarlı Tar. Hay.

M/SA Liman

Karanfil Besi Yemi

Temiz

13

Holly Grains Ltd.

M/SA Liman

Ayçiçek Küspesi

Temiz

14

ORC Foods Ltd.

G/liman

Armut (S:M)

Temiz

15

ORC Foods Ltd.

G/liman

Cennet Meyvesi

Temiz

16

ORC Foods Ltd.

G/liman

Elma (Starking)

Temiz

17

ORC Foods Ltd.

G/liman

Domates (Cherry)

Temiz

18

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Elma (Starking)

Temiz

19

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Cennet Meyvesi

Temiz

20

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Domates (Cherry)

Temiz

21

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Armut (Ankara)

Temiz

22

Veli Karakuş

G/liman

Elma (Starking)

Temiz

23

Veli Karakuş

G/liman

Armut (Ankara)

Temiz

24

Holly Grains Ltd.

M/SA Liman

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

25

Metin Tansel

G/liman

Kırmızı Pul Biber

Temiz

26

Halil Kasap Paz.

G/liman

Elma (Golden)

Temiz

27

Halil Kasap Paz.

G/liman

Elma (Starking)

Temiz

28

Halil Kasap Paz.

G/liman

Cennet Meyvesi

Temiz

29

Nuri Ersoy Ltd.

G/liman

Elma (Starking)

Temiz

30

Nuri Ersoy Ltd.

G/liman

Elma (Granny)

Temiz

31

Nuri Ersoy Ltd.

G/liman

Cennet Meyvesi

Temiz

32

Nuri Ersoy Ltd.

G/liman

Sultani Üzüm

Temiz

33

Nuri Ersoy Ltd.

G/liman

Üzüm Red Globe

Temiz

34

Köşe Tic. Ltd.

G/liman

Cennet Meyvesi

Temiz

35

Köşe Tic. Ltd.

G/liman

Armut (S:M)

Temiz

36

Onbaşı İşl. Ltd.

G/liman

Domates (Cherry)

Temiz

37

Onbaşı İşl. Ltd.

G/liman

Biber Cin Yeşil

Temiz

38

Onbaşı İşl. Ltd.

G/liman

Lolorosso

Temiz

39

Onbaşı İşl. Ltd.

G/liman

Yeşil Lolorosso

Temiz

40

Pınarlı Tar. Hay.

M/SA Liman

Manolya Besi Yemi

Temiz

41

Pınarlı Tar. Hay.

M/SA Liman

Melisa Süt Yemi

Temiz

42

Sadık Gürsoy (İhraç)

Sınırüstü

Enginar

Temiz

43

Salih Gürsoy (İhraç)

Sınırüstü

Enginar

Temiz

44

Bayram Suna

Gazi Mağusa

Hıyar

Temiz

45

Bayram Suna

Gazimağusa

Domates

Ürün İmha

46

Cuma Kocakaya

Gazi Mağusa

Marul

Temiz

47

Hayrettin Yıldırım

Gazi Mağusa

Hıyar

Temiz

48

Zübeyde Kuşaf

Yeniboğaziçi

Kereviz

İmha

49

Süleyman Bayır

Gazi Mağusa

Patlıcan

Temiz

50

İbrahim Oyman

Bostancı

Limon (İhracat)

Temiz

51

Pamir Nekipzade

Lefke

Limon (İhracat)

Temiz

52

Mürsel Çakır

Tepebaşı

Hıyar

Temiz

53

Melek Yosma

Tatlısu

Salatalık

Temiz

54

Cennet Milli

Tatlısu

Domates

Temiz

55

Mevlüt Yalçın

Tatlısu

Domates

Temiz

56

Seyfettin Yalçın

Tatlısu

Domates

Temiz

57

Seyfettin Yalçın

Tatlısu

Dolmalık  Biber

Temiz

58

Mustafa Zurnacılar

Mormenekşe

Enginar (İhraç)

Temiz

59

Ali Cenap Oğur

Mormenekşe

Enginar (İhraç)

Temiz
Anahtar Kelimeler:
Gıda Analiz
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