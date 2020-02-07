Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı

Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

07 Şubat 2020 Cuma 17:35
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
banner48

Tarım Dairesi 31 Ocak -6 Şubat 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerden alınan 53 numuneden 52’si temiz olup, 1 üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği belirtildi
Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Ticaret Ltd.’e ait Salatalık ürünü ise firmanın kendi isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli Ürünlerden 4 numunenin 4’ü de temiz olup, hiçbir üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Mail/Bah..

Anahtar Kelimeler:
HaftalıkGıdaAnaliz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüp Can Aktaş cezaevinde bekleyecek
Eyüp Can Aktaş cezaevinde bekleyecek
Uyuşturucu suçuna 2.5 yıl hapis
Uyuşturucu suçuna 2.5 yıl hapis
Mavideniz'e 9 ay hapis!
Mavideniz'e 9 ay hapis!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim