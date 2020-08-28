Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 21-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 39 numuneden 38 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur. Onbaşı İşl. Ltd. ait elma (Gala) firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 15 numuneden 14 numune temiz olup, Mustafa Şahan Yahya’ya ait babutsada (diken inciri) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı hasat, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
28 Ağustos 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 M.Hacı Ali İşl. İthal Soya Fasulyesi Temiz
2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Limit Üstü
4 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
9 Meraltan Tic. İthal Şeftali Temiz
10 Meraltan Tic. İthal Armut Temiz
11 Meraltan Tic. İthal Elma Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kırmızı Lolorosso Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Temiz
23 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Gala Temiz
24 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz
25 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz
26 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz
27 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
28 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Gala Temiz
29 Köşe Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz
30 Köşe Tic. Ltd İthal Nektarin Temiz
31 Selgün Tic. İthal Nektarin Temiz
32 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
33 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
34 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
35 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Gala Temiz
36 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Stk Temiz
37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
39 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz
40 Medine İster Mağusa Marul Temiz
41 Medine İster Mağusa Patlıcan Temiz
42 Muhittin Toprak Mağusa Mısır Temiz
43 Önder Özen Mağusa Hıyar Temiz
44 Bekir Cura Mağusa Hıyar Temiz
45 Ahmet Çoşkun Mağusa Hıyar Temiz
46 Mustafa Tan Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
47 Fedai Güneş Derince Bİber Temiz
48 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Maydanoz Temiz
49 Cemil Güngör Yeşilköy Bİber Temiz
50 Ali Direk Yeşilköy Taze Soğan Temiz
51 Ali Direk Yeşilköy Golyandro Temiz
52 Ahmet Kayım Çatalköy Kapya Biber Temiz
53 Ahmet Kayım Çatalköy Marul Temiz
54 Mustafa Şaban Yahya Çayönü Dikenli İncir(Babutsa) Limit Üstü