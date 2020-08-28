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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 21-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

28 Ağustos 2020 Cuma 10:47
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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 21-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 39 numuneden 38 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur. Onbaşı İşl. Ltd. ait elma (Gala) firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 15 numuneden 14 numune temiz olup, Mustafa Şahan Yahya’ya ait babutsada (diken inciri) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı hasat, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

     28 Ağustos 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:        
     İsim    Yerli/ithal    Ürün    Analiz Sonucu        
1    M.Hacı Ali İşl.    İthal    Soya Fasulyesi    Temiz        
2    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz        
3    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Gala    Limit Üstü        
4    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut S.Maria    Temiz        
5    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz        
6    SVS Tic. Ltd.    İthal    Beyaz Üzüm    Temiz        
7    SVS Tic. Ltd.    İthal    Şeftali    Temiz        
8    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Stk    Temiz        
9    Meraltan Tic.    İthal    Şeftali    Temiz        
10    Meraltan Tic.    İthal    Armut    Temiz        
11    Meraltan Tic.    İthal    Elma    Temiz        
12    SVS Tic. Ltd.    İthal    Nektarin     Temiz        
13    SVS Tic. Ltd.    İthal    Şeftali    Temiz        
14    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz        
15    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Gala    Temiz        
16    SVS Tic. Ltd.    İthal    Beyaz Üzüm    Temiz        
17    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz        
18    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Çilek    Temiz        
19    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Kırmızı Lolorosso    Temiz        
20    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Nektarin     Temiz        
21    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Şeftali    Temiz        
22    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Ispanak    Temiz        
23    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Elma Gala    Temiz        
24    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Nektarin     Temiz        
25    Halil Kasap Paz.    İthal    Nektarin     Temiz        
26    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Gala    Temiz        
27    Halil Kasap Paz.    İthal    Çeri Domates    Temiz        
28    Köşe Tic. Ltd    İthal    Elma Gala    Temiz        
29    Köşe Tic. Ltd    İthal    Şeftali    Temiz        
30    Köşe Tic. Ltd    İthal    Nektarin     Temiz        
31    Selgün Tic.    İthal    Nektarin     Temiz        
32    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Gala    Temiz        
33    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Granny Smith    Temiz        
34    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Stk    Temiz        
35    Köşe Tic. Ltd    İthal    Elma Gala    Temiz        
36    Köşe Tic. Ltd    İthal    Elma Stk    Temiz        
37    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Elma Granny Smith    Temiz        
38    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Şeftali    Temiz        
39    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Elma Stk    Temiz        
40    Medine İster    Mağusa    Marul    Temiz        
41    Medine İster    Mağusa    Patlıcan    Temiz        
42    Muhittin Toprak    Mağusa    Mısır    Temiz        
43    Önder Özen    Mağusa    Hıyar    Temiz        
44    Bekir Cura    Mağusa    Hıyar    Temiz        
45    Ahmet Çoşkun    Mağusa    Hıyar    Temiz        
46    Mustafa Tan    Yeşilyurt    Sultani Üzüm    Temiz        
47    Fedai Güneş    Derince    Bİber    Temiz        
48    İbrahim Altıntaş    Yeşilköy    Maydanoz    Temiz        
49    Cemil Güngör    Yeşilköy    Bİber    Temiz        
50    Ali Direk    Yeşilköy    Taze Soğan    Temiz        
51    Ali Direk    Yeşilköy    Golyandro    Temiz        
52    Ahmet Kayım    Çatalköy    Kapya Biber    Temiz        
53    Ahmet Kayım    Çatalköy    Marul    Temiz        
54    Mustafa Şaban Yahya    Çayönü    Dikenli İncir(Babutsa)    Limit Üstü        
                        

Anahtar Kelimeler:
Gıda Analiz SonuçlarıTarım Dairesi
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