Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 21-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 39 numuneden 38 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur. Onbaşı İşl. Ltd. ait elma (Gala) firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 15 numuneden 14 numune temiz olup, Mustafa Şahan Yahya’ya ait babutsada (diken inciri) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı hasat, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

28 Ağustos 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 M.Hacı Ali İşl. İthal Soya Fasulyesi Temiz

2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Limit Üstü

4 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

9 Meraltan Tic. İthal Şeftali Temiz

10 Meraltan Tic. İthal Armut Temiz

11 Meraltan Tic. İthal Elma Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kırmızı Lolorosso Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz

22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Temiz

23 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Gala Temiz

24 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz

25 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz

26 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz

27 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz

28 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Gala Temiz

29 Köşe Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz

30 Köşe Tic. Ltd İthal Nektarin Temiz

31 Selgün Tic. İthal Nektarin Temiz

32 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

33 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

34 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

35 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Gala Temiz

36 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Stk Temiz

37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

39 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz

40 Medine İster Mağusa Marul Temiz

41 Medine İster Mağusa Patlıcan Temiz

42 Muhittin Toprak Mağusa Mısır Temiz

43 Önder Özen Mağusa Hıyar Temiz

44 Bekir Cura Mağusa Hıyar Temiz

45 Ahmet Çoşkun Mağusa Hıyar Temiz

46 Mustafa Tan Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

47 Fedai Güneş Derince Bİber Temiz

48 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Maydanoz Temiz

49 Cemil Güngör Yeşilköy Bİber Temiz

50 Ali Direk Yeşilköy Taze Soğan Temiz

51 Ali Direk Yeşilköy Golyandro Temiz

52 Ahmet Kayım Çatalköy Kapya Biber Temiz

53 Ahmet Kayım Çatalköy Marul Temiz

54 Mustafa Şaban Yahya Çayönü Dikenli İncir(Babutsa) Limit Üstü