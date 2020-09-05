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Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı...

05 Eylül 2020 Cumartesi 09:14
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Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi 28 Ağustos- 3 Eylül 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 38 numuneden 38 numune temiz  olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır.

Yerli Ürünlerden 9 numuneden  8 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Geçitköy sakinlerinden Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

   4 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                        

               

1             TÜK       İthal       Koyun Süt Yemi Temiz

2             Levent Sanayi Ltd.           İthal       Soya Küsbesi     Temiz

3             Holly Grains Ltd.               İthal       Soya Küsbesi     Temiz

4             Helvasan Ltd.     İthal       Susam  Temiz

5             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Golden     Temiz

6             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Gala           Temiz

7             SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

8             SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

9             SVS Tic. Ltd.        İthal       Şeftali   Temiz

10           SVS Tic. Ltd.        İthal       Nektarin              Temiz

11           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk              Temiz

12           Halil Kasap Paz. İthal       Şeftali   Temiz

13           Onbaşı İşl. Ltd    İthal       Nektarin              Temiz

14           Onbaşı İşl. Ltd    İthal       Şeftali   Temiz

15           Onbaşı İşl. Ltd    İthal       Çeri Domates    Temiz

16           Onbaşı İşl. Ltd    İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz

17           Onbaşı İşl. Ltd    İthal       Kırmızı Lolorosso             Temiz

18           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz

19           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Granny Smith         Temiz

20           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Ispanak Temiz

21           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Golden     Temiz

22           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

23           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

24           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sarı Kalifornia Biber        Temiz

25           SVS Tic. Ltd.        İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz

26           SVS Tic. Ltd.        İthal       Şeftali   Temiz

27           Meraltan Ltd.     İthal       Şeftali   Temiz

28           Meraltan Ltd.     İthal       Elma      Temiz

29           Erkan Gök           İthal       Armut S.Maria  Temiz

30           Erkan Gök           İthal       Elma Gala           Temiz

31           Halil Kasap Paz. İthal       Şeftali   Temiz

32           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Golden     Temiz

33           Halil Kasap Paz. İthal       Çeri Domates    Temiz

34           Köşe Tic. Ltd       İthal       Şeftali   Temiz

35           Köşe Tic. Ltd       İthal       Nektarin              Temiz

36           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Taze Fasulye      Temiz

37           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz

38           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Stk              Temiz

39           Süleyman Bayır Mağusa Hıyar     Temiz

40           Ayşe Bayır           Mağusa Hıyar     Temiz

41           Niyazi Ergüleç    Mağusa Böğrülce              Temiz

42           Mehmet Sepetçi              Mağusa Hıyar     Temiz

43           Mehmet Kökten              Mağusa Marul    Temiz

44           Sezgin Yalçıner  Cengizköy           Verigo Üzüm     Temiz

45           İbrahim Erpolat Koruçam              Yeşil Çarli Biber Temiz

46           İrfan Duman       Tepebaşı             Böğrülce              Temiz

47           Bayram Avcı       Geçitköy             Domates             Limit Üstü

Anahtar Kelimeler:
Gıda Analiz
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