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Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi bu hafta yapılan gıda denetim sonuçlarında ithal ve yerli ürünlerin temiz çıktığını, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediğini açıkladı. 

20 Ağustos 2021 Cuma 17:00
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Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi, 6-12 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi. 
İthal ürünlerden 42 numunenin ve yerli ürünlerden 16  numunenin tümü temiz çıkarken, ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı. 

Son Güncelleme: 20.08.2021 17:01
Anahtar Kelimeler:
Gıda Analiz Sonuçları
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