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Haftalık gıda analizi sonuçları

24 Ocak 2020 Cuma 16:00
Haftalık gıda analizi sonuçları

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal ürünlerin birinde, yerli ürünlerin ise 2 tanesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.  Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ocak tarihlerin kapsayan analizlerde, ithal 17 üründen 16’sı temiz çıkarken, Nuri Ersoy Ltd.’in getirdiği cennet meyvesi, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi. Yerli 20 ürünün 18 tanesi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Alsancak köyü sakinlerinden Caner Safel’e ait pazı tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı imha edildi. Aydınköy sakinlerinden Taner Turhan’a ait domateste de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Anahtar Kelimeler:
Gıda Analizi
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