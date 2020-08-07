Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Önce dövdüler sonra soydular
Önce dövdüler sonra soydular
Önce darp etti sonra bıçakladı
Önce darp etti sonra bıçakladı
1 yıldan fazla kaçak gezdi
1 yıldan fazla kaçak gezdi
6 gün daha tutuklu kalacak
6 gün daha tutuklu kalacak
Flaş Haber
2 yeni pozitif vaka
Kapat

Haftalık gıda denetim sonuçları

Tarım Dairesi 30 Temmuz - 6 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

07 Ağustos 2020 Cuma 15:44
929 Okunma
Haftalık gıda denetim sonuçları

Tarım Dairesi 30 Temmuz - 6 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 21 numunede 20 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Halil Kasap Paz. Ait Kırmızı Kalifornia Biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha veya Menşeine iade edilecektir.

Yerli Ürünlerden 18 numunede 18 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma ürününe rastlanmamıştır.


    İsim    
Yerli/ithal
Ürün    Analiz Sonucu
1    Holly Grains Ltd.    İthal    Ayçiçek Küsbesi    Temiz
2    Holly Grains Ltd.    İthal    Pamuk Küsbesi    Temiz
3    SVS Tic. Ltd.    İthal    Nektarin     Temiz
4    SVS Tic. Ltd.    İthal    Şeftali    Temiz
5    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Stk    Temiz
6    SVS Tic. Ltd.    İthal    Taze Fasulye    Temiz
7    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
8    SVS Tic. Ltd.    İthal    Kayısı    Temiz
9    Halil Kasap Paz.    İthal    Şeftali    Temiz
10    Halil Kasap Paz.    İthal    Kırmızı Kalifornia Biber    Limit Üstü
11    Halil Kasap Paz.    İthal    Sarı Kalifornia Biber    Temiz
12    Halil Kasap Paz.    İthal    Taze Fasulye    Temiz
13    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Nektarin     Temiz
14    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Şeftali    Temiz
15    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
16    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Çilek    Temiz
17    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Armut S.Maria    Temiz
18    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Sarı Kalifornia Biber    Temiz
19    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Kırmızı Kalifornia Biber    Temiz
20    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Taze Fasulye    Temiz
21    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Ispanak    Temiz
22    Süleyman Bayır    Mağusa    Hıyar    Temiz
23    Süleyman Bayır    Mağusa    Kapya Biber    Temiz
24    Ali Yeşil    Mağusa    Hıyar    Temiz
25    Mustafa Dudu    Mağusa    Maydanoz    Temiz
26    Oktay Telli    Mağusa    Darı    Temiz
27    İbrahim Dövücüoğlu    Yuvacık    Bamya    Temiz
28    Selim Tekiner    Güzelyurt     Böğrülce    Temiz
29    Suzan Goğmaz    Bostancı    Verigo Üzüm    Temiz
30    Mehmet Aslan    Doğancı    Sultani Üzüm    Temiz
31    Remzi Poyraz    Yeşilyurt    Sultani Üzüm    Temiz
32    Aytekin Aykal    Yeşilyurt    Sultani Üzüm    Temiz
33    Hüseyin Özaldı    Yeşilyurt    Sultani Üzüm    Temiz
34    Tüner Dörtlemez    Yeşilyurt    Sultani Üzüm    Temiz
35    Kıymet Bulancak    Yeşilyurt    Sultani Üzüm    Temiz
36    İsmet Çakıcı    Yeşilyurt    Sultani Üzüm    Temiz
37    Ayşe Akçam    Gaziveren     Maydanoz P-2    Temiz
38    Bovita Winery Ltd.    Ilgaz 1    Beyaz Üzüm    Temiz
39    Bovita Winery Ltd.    Ilgaz 2    Beyaz Üzüm    Temiz

Anahtar Kelimeler:
Gıda Denetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 yeni pozitif vaka
2 yeni pozitif vaka
Erdoğan'ın açıklamaları
Erdoğan'ın açıklamaları
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim