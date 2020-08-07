Haftalık gıda denetim sonuçları

Tarım Dairesi 30 Temmuz - 6 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 21 numunede 20 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Halil Kasap Paz. Ait Kırmızı Kalifornia Biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha veya Menşeine iade edilecektir.
Yerli Ürünlerden 18 numunede 18 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma ürününe rastlanmamıştır.
İsim
Yerli/ithal
Ürün Analiz Sonucu
1 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
2 Holly Grains Ltd. İthal Pamuk Küsbesi Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
9 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
10 Halil Kasap Paz. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Limit Üstü
11 Halil Kasap Paz. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz
12 Halil Kasap Paz. İthal Taze Fasulye Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz
18 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz
19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz
20 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
21 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Temiz
22 Süleyman Bayır Mağusa Hıyar Temiz
23 Süleyman Bayır Mağusa Kapya Biber Temiz
24 Ali Yeşil Mağusa Hıyar Temiz
25 Mustafa Dudu Mağusa Maydanoz Temiz
26 Oktay Telli Mağusa Darı Temiz
27 İbrahim Dövücüoğlu Yuvacık Bamya Temiz
28 Selim Tekiner Güzelyurt Böğrülce Temiz
29 Suzan Goğmaz Bostancı Verigo Üzüm Temiz
30 Mehmet Aslan Doğancı Sultani Üzüm Temiz
31 Remzi Poyraz Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
32 Aytekin Aykal Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
33 Hüseyin Özaldı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
34 Tüner Dörtlemez Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
35 Kıymet Bulancak Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
36 İsmet Çakıcı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
37 Ayşe Akçam Gaziveren Maydanoz P-2 Temiz
38 Bovita Winery Ltd. Ilgaz 1 Beyaz Üzüm Temiz
39 Bovita Winery Ltd. Ilgaz 2 Beyaz Üzüm Temiz