Haftalık gıda denetim sonuçları

Tarım Dairesi 30 Temmuz - 6 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 21 numunede 20 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Halil Kasap Paz. Ait Kırmızı Kalifornia Biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha veya Menşeine iade edilecektir.

Yerli Ürünlerden 18 numunede 18 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma ürününe rastlanmamıştır.



İsim

Yerli/ithal

Ürün Analiz Sonucu

1 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

2 Holly Grains Ltd. İthal Pamuk Küsbesi Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

9 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

10 Halil Kasap Paz. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Limit Üstü

11 Halil Kasap Paz. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz

12 Halil Kasap Paz. İthal Taze Fasulye Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz

14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz

15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz

18 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz

19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz

20 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

21 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Temiz

22 Süleyman Bayır Mağusa Hıyar Temiz

23 Süleyman Bayır Mağusa Kapya Biber Temiz

24 Ali Yeşil Mağusa Hıyar Temiz

25 Mustafa Dudu Mağusa Maydanoz Temiz

26 Oktay Telli Mağusa Darı Temiz

27 İbrahim Dövücüoğlu Yuvacık Bamya Temiz

28 Selim Tekiner Güzelyurt Böğrülce Temiz

29 Suzan Goğmaz Bostancı Verigo Üzüm Temiz

30 Mehmet Aslan Doğancı Sultani Üzüm Temiz

31 Remzi Poyraz Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

32 Aytekin Aykal Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

33 Hüseyin Özaldı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

34 Tüner Dörtlemez Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

35 Kıymet Bulancak Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

36 İsmet Çakıcı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

37 Ayşe Akçam Gaziveren Maydanoz P-2 Temiz

38 Bovita Winery Ltd. Ilgaz 1 Beyaz Üzüm Temiz

39 Bovita Winery Ltd. Ilgaz 2 Beyaz Üzüm Temiz