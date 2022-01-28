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Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 21-27 Ocak 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

28 Ocak 2022 Cuma 14:13
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Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı
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 İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 26 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanmıştır.

İşleyen Kardeşler Ltd. ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Onbaşı İşl. Ltd. ait elma (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 9 numuneden 8 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanmıştır.

Mağusa sakinlerinden Tahsin Dağlı’ya ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Son Güncelleme: 28.01.2022 15:17
Anahtar Kelimeler:
Tarım Dairesi
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