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Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 29 Ekim-4 Kasım 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

07 Kasım 2021 Pazar 22:00
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Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı
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Tarım Dairesi 29 Ekim-4 Kasım 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 30 numunede 30 numune temiz  olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.

Yerli Ürünlerden 16 numunede 15 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Mağusa sakinlerinden Fatma Karabudak’a ait sivri biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Son Güncelleme: 08.11.2021 00:36
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Tarım DairesiHaftalık Gıda Denetim Sonuçları
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