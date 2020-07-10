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Haftalık gıda denetim sonuçları

Tarım Dairesi, 3 Temmuz- 9 Temmuz 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

10 Temmuz 2020 Cuma 12:09
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Haftalık gıda denetim sonuçları

Tarım Dairesi, 3 Temmuz- 9 Temmuz 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 38 numuneden 33 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 5 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd ait kayısı, Halil Kasap Pazarlama ait kayısı, Onbaşı İşl. Ltd. ait kirazda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

SVS Tic. Ltd. ait sarı kalifornia biber ve kırmızı kalifornia biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmanın isteği üzerine imha edilecektir.

Yerli Ürünlerden 24 numuneden 19 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün ve limit üstü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biberde Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün imhası yapılacaktır. Akçay sakinlerinden Ulus Kızılyürek’e ait molehiyada Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilecektir. Doğancı sakinlerinden Cemal Uluşan’a ait 1. parsel molehiyada Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilecektir. Yeşilyurt sakinlerinden Şafak Kaşot’a ait asma yapraklarında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı hasat ertelemesi, Şifa Volkan’a ait asma yapraklarında ise Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı hasat edilen ürünlerde imha yapılmıştır.

 

Son Güncelleme: 10.07.2020 12:15
Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiGıda Denetim
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