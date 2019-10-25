Haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı!

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 45 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tesbit edilen 2 ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiş, 2 ürün menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 20 numuneden 15 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tesbit edilen 5 ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
2 Selgün Tic. İthal Elma(Gala) Temiz
3 Selgün Tic. İthal Beyaz Üzüm Temiz
4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Red Glob Temiz
6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
7 Hürsen Tar. Ür. Ltd İthal Domates Temiz
8 Tesko Trd. Ltd. İthal Elma(Stk) Menşei İade
9 Tesko Trd. Ltd. İthal Elma(Golden) Menşei İade
10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
12 Yoran Tarım İthal Havuç Temiz
13 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
14 ORC Foods Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
15 Köşe Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
16 Köşe Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
17 Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz
18 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Gala) Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz
20 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
21 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Red Glob Temiz
22 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
24 Nej Grain Ltd. İthal Buğday Kepeği Temiz
25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso İmha
27 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
28 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
29 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
30 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
31 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
32 Hürsen Tar. Ür. Ltd İthal Domates Temiz
33 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
35 Babür Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
36 Arif Arık Trd. Ltd. İthal Mevlana Üzüm Temiz
37 Arif Arık Trd. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
38 TÜK İthal Sığır Süt 19 Yemi Temiz
39 Pınarlı Tar. Hay. İthal Manolya Besi Yemi Temiz
40 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
41 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz
42 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolorosso İmha
43 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
44 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
45 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
46 İsmet Bubik Bostancı Nar Temiz
47 Togan Tantura Güzelyurt Nar Temiz
48 İbrahim İtimat Güzelyurt Nar Temiz
49 Mücahit Rüstemoğlu Yayla Nar Limit Üstü
50 Mustafa Gürsoy Bostancı Nar Temiz
51 Ayşe Değirmenci Bostancı Nar Temiz
52 Emirzade Günsel Bostancı Nar Temiz
53 Hakime Kayan Bostancı Nar Temiz
54 Hüseyin Öztürk Güzelyurt Nar Temiz
55 Özdemir Beyitoğulları Kalkanlı Nar Temiz
56 Sadık Yurdal Yayla Nar Limit Üstü
57 Erkap Ltd, Bostancı Nar Temiz
58 Hasan Cellatoğlu Bostancı Nar Temiz
59 Özdemir Beyitoğulları Kalkanlı Nar Temiz
60 Fahri Keskin Kalkanlı Nar Limit Üstü
61 Radiye Maniga Aydınköy Nar Limit Üstü
62 Özkan Con Yeşilköy Biber Temiz
63 Abdullah Arpak Bostancı Nar Limit Üstü
64 Turan Korucan Güzelyurt Nar Temiz
65 Özel Kaymakam Torunları Serhatköy Nar Temiz