Haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı!

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 45 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tesbit edilen 2 ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiş, 2 ürün menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 20 numuneden 15 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tesbit edilen 5 ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz

2 Selgün Tic. İthal Elma(Gala) Temiz

3 Selgün Tic. İthal Beyaz Üzüm Temiz

4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Red Glob Temiz

6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

7 Hürsen Tar. Ür. Ltd İthal Domates Temiz

8 Tesko Trd. Ltd. İthal Elma(Stk) Menşei İade

9 Tesko Trd. Ltd. İthal Elma(Golden) Menşei İade

10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

12 Yoran Tarım İthal Havuç Temiz

13 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

14 ORC Foods Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

15 Köşe Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

16 Köşe Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz

17 Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz

18 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Gala) Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz

20 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

21 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Red Glob Temiz

22 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

23 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

24 Nej Grain Ltd. İthal Buğday Kepeği Temiz

25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso İmha

27 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

28 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

29 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

30 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

31 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

32 Hürsen Tar. Ür. Ltd İthal Domates Temiz

33 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

35 Babür Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

36 Arif Arık Trd. Ltd. İthal Mevlana Üzüm Temiz

37 Arif Arık Trd. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

38 TÜK İthal Sığır Süt 19 Yemi Temiz

39 Pınarlı Tar. Hay. İthal Manolya Besi Yemi Temiz

40 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

41 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz

42 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolorosso İmha

43 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

44 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

45 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz

46 İsmet Bubik Bostancı Nar Temiz

47 Togan Tantura Güzelyurt Nar Temiz

48 İbrahim İtimat Güzelyurt Nar Temiz

49 Mücahit Rüstemoğlu Yayla Nar Limit Üstü

50 Mustafa Gürsoy Bostancı Nar Temiz

51 Ayşe Değirmenci Bostancı Nar Temiz

52 Emirzade Günsel Bostancı Nar Temiz

53 Hakime Kayan Bostancı Nar Temiz

54 Hüseyin Öztürk Güzelyurt Nar Temiz

55 Özdemir Beyitoğulları Kalkanlı Nar Temiz

56 Sadık Yurdal Yayla Nar Limit Üstü

57 Erkap Ltd, Bostancı Nar Temiz

58 Hasan Cellatoğlu Bostancı Nar Temiz

59 Özdemir Beyitoğulları Kalkanlı Nar Temiz

60 Fahri Keskin Kalkanlı Nar Limit Üstü

61 Radiye Maniga Aydınköy Nar Limit Üstü

62 Özkan Con Yeşilköy Biber Temiz

63 Abdullah Arpak Bostancı Nar Limit Üstü

64 Turan Korucan Güzelyurt Nar Temiz

65 Özel Kaymakam Torunları Serhatköy Nar Temiz