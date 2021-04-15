Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
Flaş Haber
73 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

Haftalık koronavirüs verileri paylaşıldı

Buna göre bir haftada vaka sayısında yüzde 31, 27 artış kaydedildi.

15 Nisan 2021 Perşembe 23:30
41 Okunma
Haftalık koronavirüs verileri paylaşıldı

Bakanlar Kurulu kararlarının açıklanmasının ardından haftalık Koronavirüs verileri aşağıdaki paylaşıldı.

İşte haftalık Koronavirüs tablosu...

HAFTALIK

07.04.2021

13.04.2021

ARTIŞ

100.000 Popülasyonda Vaka Sayısı

93

122

yüzde 31.27

Test Pozitiflik Oranı

yüzde 0.71

yüzde 0.83

yüzde 16.90

Aktif Vaka Sayısı

612

714

yüzde 14.28

Hastanede Yatan

77

89

yüzde 15.58

VAKA SAYIMIZ

07.04.2021

13.04.2021

Artış

Toplam Vaka

355

466

yüzde 31.27

Yerel Vaka Sayısı

302

368

yüzde 21.85

Karantinada Pozitifleşen

40

79

yüzde 97.50

Yoğun Bakım Oranı

yüzde 0.39

yüzde 0.84

yüzde 115.38

Yurtdışı

13

19

yüzde 46.15
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs VerileriKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Bakanlar Kurulu kararlarının tüm detayları...
İşte Bakanlar Kurulu kararlarının tüm detayları...
Akaryakıta zam yok!
Akaryakıta zam yok!
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim