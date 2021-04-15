Haftalık koronavirüs verileri paylaşıldı

Bakanlar Kurulu kararlarının açıklanmasının ardından haftalık Koronavirüs verileri aşağıdaki paylaşıldı.
İşte haftalık Koronavirüs tablosu...
|
HAFTALIK
|
07.04.2021
|
13.04.2021
|
ARTIŞ
|
100.000 Popülasyonda Vaka Sayısı
|
93
|
122
|
yüzde 31.27
|
Test Pozitiflik Oranı
|
yüzde 0.71
|
yüzde 0.83
|
yüzde 16.90
|
Aktif Vaka Sayısı
|
612
|
714
|
yüzde 14.28
|
Hastanede Yatan
|
77
|
89
|
yüzde 15.58
|
VAKA SAYIMIZ
|
07.04.2021
|
13.04.2021
|
Artış
|
Toplam Vaka
|
355
|
466
|
yüzde 31.27
|
Yerel Vaka Sayısı
|
302
|
368
|
yüzde 21.85
|
Karantinada Pozitifleşen
|
40
|
79
|
yüzde 97.50
|
Yoğun Bakım Oranı
|
yüzde 0.39
|
yüzde 0.84
|
yüzde 115.38
|
Yurtdışı
|
13
|
19
|
yüzde 46.15