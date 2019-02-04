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Haftalık Trafik Raporu: 1 Ölü, 32 Yaralı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 70 trafik kazasından 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:04
Haftalık Trafik Raporu: 1 Ölü, 32 Yaralı

Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre kazalarda, 485 bin 800 TL’lik hasar oluştu.
  
Trafik kazaları;  süratli araç kullanmak (22), kavşakta durmamak (19), yakın takip (12), dikkatsiz sürüş yapmak (10) ve diğer etkenlerden(7) kaynaklandı.

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Kaza sayısında 31 ile Lefkoşa ilk sırada yer alırken, Girne’de 17, Gazimağusa’da 15, Güzelyurt’ta 4 ve İskele’de 3 kaza meydana geldi.

Polis tarafından 28 Ocak, 3 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde, kontrol edilen 5 bin 992 araç sürücüsünden 738’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Trafik suçlarında ilk sıraları; 180 ile süratli araç kullanmak, 143 ile  seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve 90 ile trafik levha ve işaretlerine uymamak aldı.

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Anahtar Kelimeler:
KKTCTrafik KazalarıPolisBilanço
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Chang Yong 2019-02-04 14:28:04

Günde ortalama 10 kaza. Çin'de bile bu gadar olmaz.

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