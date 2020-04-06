Haftalık trafik raporu

Son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 3 kişi yaralandı.

30 Mart – 5 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 13 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 3’ü yaralanmayla ve 10’u hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 3 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri şu şekilde:

Süratli araç kullanmak (5)

Kavşakta durmamak (2)

Dikkatsiz sürüş yapmak (6)

Kazalarda toplam hasar miktarı 59.500 TL...

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: 5

Gazimağusa: 5

Girne: 1

Güzelyurt: 1

İskele: 1