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Haftalık Trafik Raporu: 2 ölü, 11 yaralı

KKTC’de son bir hafta içerisinde meydana gelen 54 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 15:38
746 Okunma
Haftalık Trafik Raporu: 2 ölü, 11 yaralı

KKTC’de son bir hafta içerisinde meydana gelen 54 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Haftalık Polis Trafik Raporu’na göre, 15-21 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde gerçekleşen kazalarda yaklaşık 600 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

Kazaların 19’u Lefkoşa, 17’si Girne’de meydana gelirken, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta 7’şer, İskele’de 4 kaza oldu.

Kaza nedenleri ise; dikkatsiz sürüş yapmak (20), süratli araç kullanmak (16), kavşakta durmamak (8), yakın takip (6) ve diğer etkenlerden (4) kaynaklandı.

Diğer yandan aynı dönemde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 6 bin 742 araç sürücüsünden 634’ü ile ilgili ileri işlem yapıldı.

Trafik suçlaırnda ilk 3 sırayı sürat (229), seyir halinde cep telefonu ile konuşmak (125) ve trafik levha ve işaretlerine uymamak (36) aldı.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıHaftalık Trafik Raporu
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Ben 2020-06-22 16:02:03

E gelen hafta da olacak. Bahse giren var mi? :/

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