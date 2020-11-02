Haftalık trafik raporu: 2 ölü, 31 yaralı

KKTC’de bir haftada meydana gelen 68 trafik kazasında 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 26 Ekim- 1 Kasım tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 68 trafik kazası meydana geldi.



Bu kazalardan; 2’si ölümle, 21’i yaralanmayla ve 45’i hasarla sonuçlandı.



Ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 31 kişi yaralandı.



Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri şöyle; “Süratli araç kullanmak (24) , dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (9), yakın takip (12) ve diğer etkenler (7).”



Kazalarda toplam hasar miktarı 794.550 TL.

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa: 26, Gazimağusa: 13, Girne: 19, Güzelyurt: 4,İskele: 6”

Öte yandan, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 241 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 980 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 330 ) , Tehlikeli Sürüş ( 12 ), Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 81 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 22 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 44 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 117 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 54 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 36 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 40 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 1 ) ve 212 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”