Haftalık trafik raporu

KKTC’de son bir haftada 3’ü ölümle, 14’ü yaralanmayla sonuçlanan 49 trafik kazası meydana geldi.

Polis haftalık trafik raporuna göre, 20-26 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 765 bin 207 TL’lik maddi hasar oluştu.

Kaza sebepleri ise; süratli araç kullanmak (14), dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (9), yakın takip (9) ve diğer etkenler (6) olarak sıralandı.

Dönem içerisinde Lefkoşa ve Gazimağusa’da 15’er, Girne’de 12, Güzelyurt’ta 4ve İskele’de 3 kaza gerçekleşti.