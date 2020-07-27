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Haftalık trafik raporu

Son bir haftada meydana gelen 49 trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:50
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Haftalık trafik raporu

KKTC’de son bir haftada 3’ü ölümle, 14’ü yaralanmayla sonuçlanan 49 trafik kazası meydana geldi.

Polis haftalık trafik raporuna göre, 20-26 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 765 bin 207 TL’lik maddi hasar oluştu.

Kaza sebepleri ise; süratli araç kullanmak (14), dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (9), yakın takip (9) ve diğer etkenler (6) olarak sıralandı.

Dönem içerisinde Lefkoşa ve Gazimağusa’da 15’er, Girne’de 12, Güzelyurt’ta 4ve İskele’de 3 kaza gerçekleşti.

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