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Haftalık trafik raporu: 65 kaza, 17 yaralı

15 Nisan 2019 Pazartesi 13:22
Haftalık trafik raporu: 65 kaza, 17 yaralı
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Ülke genelinde son bir haftada 65 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 17 kişi yaralandı.

8 - 14 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazaların 16’sı süratli araç kullanmak, 16’sı kavşakta durmamak, 15’i yakın takip, 9’u dikkatsiz sürüş yapmak ve 9’u diğer etkenlerden kaynaklandı.

434 bin 450 TL’lik maddi hasar oluşan kazaların 22’si Lefkoşa, 17’si Girne, 13’ü Gazimağusa, 72si Güzelyurt ve 6’sı Lefke’de gerçekleşti.

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Aynı dönem içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 708 araç sürücüsünden 909’u rapor edildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 223’ü süratli araç kullanmak, 9’u tehlikeli sürüş yapmak, 21’i dikkatsiz sürüş yapmak, 111’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 23’ü alkollü araç kullanmak ve 128’i seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan suçlu bulundu.

Sürücülerin 86’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 29’u muayenesiz araç kullanmak, 36’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 10’u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 7’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü tonajından fazla/tehlikeli yük taşımak ve 199’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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Anahtar Kelimeler:
KazaHaberKKTC
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