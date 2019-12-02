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Haftalık Trafik Raporu: 67 kaza, 29 yaralı

Ülke genelinde son bir haftada 67 trafik kazası kayıtlara geçerken, bu kazalarda 29 kişi yaralandı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 15:16
Haftalık Trafik Raporu: 67 kaza, 29 yaralı

Polis Genel Müdürlüğünün haftalık trafik raporuna göre, 25 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında meydana gelen kazalarda 359 bin 335 TL’lik maddi hasar oluştu.

Kaza nedenleri; süratli araç kullanmak (18), kavşakta durmamak (12), yakın takip (11), dikkatsiz sürüş yapmak (13) ve diğer etkenler (13) olarak sıralandı.

Kazaların 27’si Lefkoşa, 19’u Girne, 11’i Gazimağusa, 7’si Güzelyurt ve 3’ü İskele’de gerçekleşti.

Aynı dönemde yapılan trafik kontrollerinde kontrol edilen 6 bin 664 araç sürücüsünden 740’ı hakkında ileri işleme gidildi.
Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 157’si süratli araç kullanmak, 9’u tehlikeli sürüş yapmak, 13’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 93’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 22’si alkollü araç kullanmak, 110’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 112’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 27’si muayenesiz araç kullanmak, 16’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 5’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 7’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 157’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

(BRT/PGM)

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Trafik RaporuHaber
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